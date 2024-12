Händler und Verantwortliche haben in einem Zusammentreffen entschieden, den Ascherslebener Weihnachtsmarkt am Sonnabend nicht zu öffnen. Am Sonntag soll er als "stiller Markt" geöffnet werden.

Anja Sendler bringt an ihrem Glühweinstand als Zeichen ihrer Anteilnahme schwarze Schleifen an. Der Ascherslebener Weihnachtsmarkt bleibt am Sonnabend geschlossen.

Aschersleben/MZ - Nach dem Anschlag in Magdeburg wird der Ascherslebener Weihnachtsmarkt am Sonnabend geschlossen bleiben. Die Entscheidung haben am Sonnabendmorgen die Händler gemeinsam mit der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) und Vertretern der Stadt, unter ihnen Oberbürgermeister Steffen Amme, getroffen.

„Wir sind in diesen schweren Stunden in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, so der Oberbürgermeister beim Zusammentreffen aller Entscheidungsträger. Deshalb werde man den Weihnachtsmarkt als Zeichen des Respekts am Sonnabend nicht öffnen.

Die Händler und Verantwortlichen haben sich bei einem Treffen am Sonnabendmorgen die Entscheidung über den Weihnachtsmarkt nicht einfach gemacht. (Foto: Frank Gehrmann)

Keine leichte Entscheidung

Eine Entscheidung für eine Öffnung am Sonntag zu treffen, sei nicht einfach, da es kein „richtig“ oder „falsch“ in dieser Situation gebe, war sich die Mehrheit der Händler und Schausteller in der Einschätzung der Lage einig.

Seitens der Stadt und der Aka habe es eine aktuelle Bewertung der Sicherheitslage in enger Abstimmung mit der Polizei gegeben. „So konnten wir am Ende entscheiden, dass wir den Weihnachtsmarkt am Sonntag öffnen können“, so Christian Grossy, Leiter des Ascherslebener Ordnungsamtes.

Das letzte Wort bei der Entscheidung hatten aber die Händler und Schausteller, schließlich seien sie diejenigen, die am Ende hinter dem Tresen stehen, so der Vorstand der Aka, Matthias Poeschel.

Sonntag wird still geöffnet

So werde der Markt jetzt am Sonntag als "stiller Markt" und Ort der Begegnung geöffnet. Das gemeinsame Weihnachtssingen im Museumshof entfalle jedoch.

In einer Mitteilung der Kulturanstalt heißt es weiter, dass der Westdorfer Weihnachtsmarkt auf Sonntag verschoben und der Drohndorfer Markt in den Januar verlegt werde. Der verkaufsoffene Sonntag in Aschersleben finde wie angekündigt statt.