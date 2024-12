„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ist neu an Silvester:

6.53 Uhr: Schon mal ein Blick tief ins neue Jahr: Der Förderverein Hummelberg-Turm lädt am Sonntag, 12. Januar, zum Neujahrsspaziergang auf den Hummelberg ein. Dabei verschaffen die Vereinsmitglieder einen Einblick, was bereits alles am markanten Turm erneuert wurde – und was in Zukunft noch ansteht.

Am Turm wird es wärmenden Glühwein - es soll ein eigener Becher mitgebracht werden - und leckere Bratwurst geben. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Westfriedhof, Magdeburger Straße.

Gibt es leises Feuerwerk?

6.27 Uhr: Schön bunt, aber nicht zu laut: Ein Feuerwerk gehört für viele zu Silvester dazu.

Marktleiter Marcus Sperling verkauft an Ina Ulrich eine Feuerwerksbatterie. (Foto: Susanne Schlaikier)

Das Freibad in Schönebeck und andere Baustellen

6.11 Uhr: Wann können die Schönebecker endlich wieder im Freibad schwimmen? Nach dem Rückblick im ersten Teil des Interviews zum Jahreswechsel blickt Oberbürgermeister Bert Knoblauch im zweiten Teil nach vorne auf 2025.

In diesem Jahr war die Sanierung des Freibades in Schönebeck eine der besonders beäugten Baustellen im Stadtgebiet. Im Sommer 2025 soll dort wieder geschwommen werden. (Archivfoto: Stefan Demps)

Millionen-Sanierung für die Seelandschule

5.54 Uhr: Was für eine Nachricht zum Jahresende: Nachterstedts Seelandschule soll für 4,7 Millionen Euro saniert werden, verkündet Landkreissprecherin Marianne Bothe am Tag vor Silvester und erklärt, dass vorher jedoch noch die Übertragung des Grundstücks an den Salzlandkreis notwendig ist.

Die Sekundarschule Seelandschule in Nachterstedt steht vor der Sanierung. (Archivfoto: Frank Gehrmann)

Entsprechende Informationen zum Verkauf hat es bereits im jüngsten Seeland-Stadtrat gegeben. Die Details werden gerade geklärt. „Die neue Sekundarschule in Nachterstedt wird neue Standards setzen“, ist sich Bothe sicher.

„Wir wollen einen modernen Ort im ländlichen Raum schaffen, an dem Bildung in allen Facetten gelebt werden kann“, bestätigt Landrat Markus Bauer (SPD). „Ein Ort mit besten Bedingungen für Lehrer und Schüler, ein Ort, an dem auch unter Pandemie-Bedingungen Unterricht stattfinden kann.“