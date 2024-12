Bernburg/MZ. - Schnee, so weit das Auge reicht. Und mittendrin schnauft eine Dampflok durch die Landschaft: So sieht der Winter für viele wohl im Idealfall aus. In Wirklichkeit hat es in den vergangenen Tagen zwar mit dem Schnee nicht geklappt, aber die Mitglieder des Anhaltinischen Modellbahnclubs (AMC) haben zu ihrer Ausstellung im Klubhaus der Jugend gleich mehrere Anlagen winterlich dekoriert. „Wir haben da jede Menge Watte verarbeitet“, berichtet der Vereinsvorsitzende Thomas Beyer. Das sieht nicht nur schön aus, sondern dieser Schnee schmilzt garantiert auch bei Plusgraden nicht. Und etwas Glitzer obendrauf lässt das Ganze noch echter wirken.

