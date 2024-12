Bernburg/Könnern/MZ. - Ein bisschen Feuerwerk gehört für Ina Ulrich an Silvester dazu. Besonders für die Kinder soll es möglichst bunt leuchten. Eine Batterie mit über 150 Schuss scheint da genau das richtige zu sein. Sie nimmt die Packung im Edeka-Center an der Gröbziger Straße und legt sie in ihren Einkaufswagen. Seit dem Verkaufsstart am Samstag hat es schon einen großen Ansturm auf das Angebot an Feuerwerkskörpern gegeben, berichtet Marktleiter Marcus Sperling.

