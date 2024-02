Eine neue Verwaltungsstruktur im Kreishaus, Frühblüher in Nachterstedt und ein Pumpen gegen Hochwasser in Wolmirsleben: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 2. Februar.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 5. Februar 2024:

Das ist neu am Montag:

6.52 Uhr: Ab dem heutigen Montag fahren die Fähren Groß Rosenburg und Breitenhagen wie folgt: montags bis freitags in der Zeit von 5 bis 8 Uhr und von 13 bis 18.30 Uhr.

Samstags, sonntags und feiertags pendelt demnach keine Fähre, teilte die Stadt Barby gestern in einer Pressemitteilung mit. Die Fähre Barby ist weiterhin noch außer Betrieb.

Rheuma-Liga trifft sich heute

6.36 Uhr: Die nächste Versammlung der Rheuma-Liga Bernburg findet am heutigen Montag, 5. Februar, ab 14.30 Uhr im Metropol statt. Auf dieser Versammlung werden den Mitgliedern der Arbeitsplan für das laufende Jahr und Änderungen in der Arbeit des Vorstandes bekanntgegeben.

17 Millionen Menschen sind in Deutschland an Rheuma erkrankt. „Gemeinsam mehr bewegen“ lautet das Leitmotiv der Deutschen Rheuma-Liga, der größten deutschen Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich. Bundesweit engagieren sich in ihr rheumakranke Menschen, Angehörige, Therapeuten, Ärzte sowie haupt- und ehrenamtliche Helfer.

Doppelspitze? Oder nicht? Oder doch?

6.13 Uhr: Kennen Sie Thomas Michling? Seit 1. Januar ist Leiter der Verwaltungsdirektion des Salzlandkreises. Was das heißt? Der Kreis sagt, dass er die innerorganisatorischen Belange der ganzen Kreisverwaltung steuert und leitet.

Thomas Michling hat seit Jahresbeginn die Aufgabe, „die innerorganisatorischen Belange der ganzen Kreisverwaltung zu steuern und zu leiten“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Ist das nicht eigentlich Aufgabe des Landrates? Oder haben wir jetzt wieder eine Doppelspitze, wie es sie früher einmal gab? Nein, sagt der Salzlandkreis. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie hier.

Wo es jetzt schon blüht wie im Frühling

6.02 Uhr: Ja, noch ist Winter. Aber in den Gewächshäusern der Nachterstedter Gartenbaufirma Hoffmann blüht und duftet es schon jetzt, als wäre tiefster Frühling.

In den Gewächshäusern von Gärtnermeister Joachim Hoffmann aus Nachterstedt gibt es schon mitten im Winter den duftenden Frühling. (Foto: Regine Lotzmann)

Hoffmann zeigt auf unzählige Frühblüher. Und erklärt gerne, welche Pflanzen besonders pflegeleicht sind. Sie wollen mehr erfahren? Dann lesen Sie es hier.

Hochwasser am Großen Schachtsee

5.54 Uhr: In Wolmirsleben soll gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk der derzeitige Pegelstand des Großen Schachtsees, der täglich um einen Zentimeter steigt, stabil gehalten werden. Deshalb hat jetzt eine große Pumpaktion begonnen.

Einsatzkräfte des THW Calbe schufen am Sonnabendvormittag am Großen Schachtsee die Voraussetzungen dafür, dort das Wasser abpumpen zu können. (Foto: Michael Stöhr)

Tatsächlich leiden dort aktuell viele Bungalowbesitzer immer noch unter dem Hochwasser. Und früher wäre die Pumpaktion noch nicht möglich gewesen - wegen des Wasserstandes der Bode.