Spaziergänger haben Bernburgs Innenstadt am Wochenende völlig vermüllt erlebt. Was die Stadtverwaltung dazu sagt und wie das Problem behoben werden könnte.

Ärger über ausgeräumte Müllkörbe in Bernburgs Innenstadt

Auch in der Lindenstraße wurden die Müllkübel durchsucht und der Müll zurückgelassen.

Bernburg/MZ. - Mit Kopfschütteln äußerten mehrere Spaziergänger am Sonntag ihr Unverständnis über den Müll, der nahezu auf dem ganzen Boulevard verteilt war: Von der Roschwitzer Straße kommend bis zum Café Latsch am Karlsplatz waren die Mülleimer vor allem auf der linken Seite nahezu alle ausgeräumt worden. Die zum Teil abschließbaren Deckel der Körbe waren teilweise herausgerissen. Essensreste, Flaschen, Hundekotbeutel, leere Verpackungen und anderer Unrat lagen nun vor allem neben den Mülleimern, aber auch auf den Bänken bzw. verteilten sich in der ganzen Lindenstraße.