Bildung mit Geschmack Eine Kinderküche für die Grundschüler in Beesenlaublingen

In der Grundschule Zweihausen kann jetzt gemeinsam gekocht werden. Dafür mussten viele Hände mitanpacken, damit die Küchen-Einrichtung, die vom SOS-Kinderdorf kam, installiert werden konnte. Was in Beesenlaublingen jetzt auf den Tisch kommen soll.