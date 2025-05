Ein Feuer in der ehemaligen Chaponschule in Dessau hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen, 11. Mai, beschäftigt. Die Suche nach der Brandursache war kompliziert.

Sportler sehen Rauch aus Gebäude steigen - Hoher Schaden bei Brand in der Chaponschule in Dessau

Dessau/MZ. - Ein Feuer in der ehemaligen Chaponschule in Dessau hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen, 11. Mai, beschäftigt. Sportler, die sich in der Turnhalle aufhielten, hatten um 9.40 Uhr weißen Rauch aus dem Schulgebäude, genauer aus der westlichen Seite des Gebäudes, dringen sehen und die Feuerwehr alarmiert.

Die Suche nach dem Brandherd gestaltete sich allerdings schwierig, weil lange die Quelle für den Rauch in dem mehrstöckigen Gebäude nicht gefunden werden konnte. Zwischenzeitlich waren mehrere Trupps damit beschäftigt, den Brandherd zu suchen.

Fündig wurden sie schließlich im Erdgeschoss, wo ein Haufen Unrat und Holz brannten. Das Gebäude war thermisch stark aufgeheizt und an Decke und Wänden war in großen Teilen der Putz abgeplatzt. Der Rauch hatte sich im gesamten Schulgebäude ausgebreitet, weshalb es zu der unklaren Rauchentwicklung im Dachbereich des Altbaus kam.

Schläuche wurden in die ehemalige Chaponschule verlegt. (Foto: Feuerwehr Dessau-Roßlau)

Das gesamte Gebäude wurde anschließend noch einmal von zwei Trupps unter Atemschutz kontrolliert. Es wurden keine weiteren Brandstellen gefunden. Die Einsatzstelle wurde wieder in einen verschlusssicheren Zustand versetzt und an die Polizei übergeben. Der Sachschaden wird durch die Feuerwehr auf 150.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Süd und Waldersee mit 6 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften.