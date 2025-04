Eine ziemlich jecke Familie aus Nienburg erzählt ihre Geschichte, Staßfurts letzter Gärtner setzt seine Hoffnungen auf die übernächste Generation, in Barby wird schon seit Generationen Tennis gespielt: Im Ticker von Mittwoch, 30. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 29. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 30. April.

Das ist neu am Mittwoch:

7.46 Uhr: Traditionell veranstaltet der SPD-Ortsverein Schönebeck am Donnerstag, 1. Mai, ab 10 Uhr sein Familienfest auf dem Tränkeplatz am Fuße der St. Johannis-Kirche in Bad Salzelmen. Das Fest findet unter anderem mit Unterstützung des Vereins Rückenwind sowie der IG BAU statt.

Zu Gast sein werden laut Mitteilung der SPD auch Landesgesundheits- und Sozialministerin Petra Grimm-Benne, der Bundestagsabgeordnete Martin Kröber sowie Ortsvereinsvorsitzender und Staatssekretär Thomas Wünsch.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort schon neun Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Aquarienverein trifft sich in Staßfurt

6.59 Uhr: Der Aquarienverein „Sagittaria Staßfurt 1910“ richtet am Freitag, 2. Mai, ab 19.30 Uhr seinen nächsten Vereinsabend im Staßfurter Restaurant Nimmich aus.

Besucher der Veranstaltung können sich auf einen exotischen Vortrag freuen. Denn gemeinsam mit zwei anderen Aquarianern bereiste Swen Buerschaper aus Helmstedt den Rio Xingu im Amazonasgebiet und wird an diesem Abend von seinen Eindrücken berichten.

Der Eintritt ist wie immer frei. Im Anschluss können auch individuelle aquaristische Fachfragen diskutiert werden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

In Nienburg das Konfetti im Herzen

6.28 Uhr: Es ist eine Nienburger Familie mit Konfetti im Herzen:

Drei Generationen leben und lieben den Karneval.

Drei Karnevals-Generationen an einem Tisch. Bei Familie Nimmig steht seit über 40 Jahren die fünfte Jahreszeit im Mittelpunkt. (Foto: Nadja Bergling)

Die bunte Familiengeschichte der Nimmigs aus Nienburg erzählen wir Ihnen hier.

Der letzte Gärtner setzt voll auf die Enkelin

6.09 Uhr: Klaus Schrimpf denkt nach 47 Arbeitsjahren immer öfters an die Rente. Jetzt kann er hoffen, dass die einzige produzierende Gärtnerei in Staßfurt weitergeführt wird.

Bei Klaus Schrimpf (links) herrscht gegenwärtig Hochkonjunktur, und auch Bernd Sonnabend weiß die Qualität der Pflanzen zu schätzen, die der letzte produzierende Gärtner von Staßfurt zu bieten hat. (Foto: Falk Rockmann)

Was das mit der möglichen Heimkehr seiner Enkelin zu tun hat, lesen Sie hier.

Tennis und anderer Sport in Barby

5.58 Uhr: Damit die Abteilung Tennis des SSV Blau-Weiß Barby weiterhin bestehen bleibt, werden Vereinsmitglieder in allen Altersklassen, gerne auch Familien, gesucht. Die Geschichte beginnt in den 1960er Jahren.

Dieter Fritsche ist seit 35 Jahren Sektions- beziehungsweise Abteilungsleiter von Empor, dann Blau-Weiß Barby. (Foto: Thomas Linßner)

Und sie hat nicht nur etwas mit Sport, sondern auch mit der Ablenkung durch Bikini-Mädchen zu tun.