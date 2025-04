Wenn am Sonnabend der Grüne Markt in Aschersleben öffnet, sorgt ein besonderer Holzanhänger erneut für Aufsehen: Frank Bodenstein verkauft dort die „Hexenwahn“-Liköre seiner Freunde aus dem Harz – mit Geschmacksrichtungen von Bratapfel bis Schoko-Chili.

Grüner Markt in Aschersleben: Hexenwahn-Liköre aus dem Harz wieder dabei

Markttreiben in Aschersleben

Frank Bodenstein verkauft auf dem Grünen Markt in Aschersleben unter anderem Hexenwahn-Liköre.

Aschersleben/MZ. - Wenn am Sonnabend in Aschersleben wieder zum Grünen Markt eingeladen wird, dann ist auch Frank Bodenstein aus Blankenburg wieder vor Ort. Der 50-Jährige verkauft für seine Freunde Jens und Nick Schünemann Spirituosen. Unter dem Markennamen „Hexenwahn“ ist der Verkaufsanhänger aus Holz, in dem es Hochprozentiges zu kaufen gibt, schon bei den ersten Grünen Märkten des Jahres auf dem Holzmarkt ein Hingucker gewesen. Frank Fischer, Citymanager der Stadt Aschersleben, ist froh, wieder einen neuen Händler begrüßen zu können.