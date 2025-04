Drei Karnevals-Generationen an einem Tisch. Bei Familie Nimmig steht seit über 40 Jahren die fünfte Jahreszeit im Mittelpunkt.

Nienburg/MZ. - Sie haben den Karneval im Blut – so könnte man Familie Nimmig aus Nienburg in einem Satz beschreiben. Seit über 40 Jahren spielt die fünfte Jahreszeit eine Hauptrolle in der Familie. „Drei Generationen sind fest mit dem Karneval verbunden“, erklärt Hagen Nimmig.