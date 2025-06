Sangerhausen - In diesem Jahr bleibt es dabei. Zum Kobermännchenfest vom 5. bis 7. September in Sangerhausen müssen die Besucher wie 2023 und 2024 keinen Eintritt zahlen. Das hat Sven-Bolko Heck, der Ausrichter des Fests, zugesichert. Offen ist aber, ob das auch in den kommenden Jahren so sein wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.