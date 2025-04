Hoym/MZ. - Schon bevor der Tagesordnungspunkt der anstehenden Ortschaftsratssitzung in Hoym überhaupt aufgerufen wurde, gibt es in den sozialen Medien einen großen Aufschrei. Der Grund dafür: Investoren möchten zwischen Hoym und Badeborn einen sogenannten Bürgerenergiepark errichten.

Der Plan sieht vor, auf einer Fläche von etwa 285 Hektar Größe Windräder aufzustellen. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, soll der Seeland-Stadtrat einem Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zustimmen. Im Ortschaftsrat von Hoym, der am heutigen Mittwoch ab 17 Uhr im Gemeinschaftshaus KUF24 tagt, wird das Anliegen vorberaten.

Bürger sind skeptisch

Dass dem Vorhaben einige Bürger kritisch gegenüber stehen, zeigt eine Facebook-Diskussion zum entsprechenden Thema. Dort führen einige Seeländer das Naturschutzgebiet Hakel an, in dem es etwa noch den Schreiadler gibt, oder das Froser Feuchtbiotop mit seinen seltenen Vogelarten. Andere machen darauf aufmerksam, dass solche Windräder die Böden austrocknen würden, Ackerboden rauben, Fledermäuse umbringen und der Abrieb der Rotoren gesundheitsschädlich sei. Auch optisch sei so ein Windpark inmitten des Vorharzgebietes ungünstig, so die Argumente.

Andere können dagegen dem Windstrom mehr abgewinnen als der Kohleverbrennung und sehen auch einen Vorteil in einer eventuellen Gewinnbeteiligung der Kommunen vor Ort. Auch der Hauptausschuss in Ballenstedt habe sich bereits mehrheitlich zu dem Vorhaben bekannt.