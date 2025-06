„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 10. Juni 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 11. Juni 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

6.52 Uhr: Am Dienstagmorgen wurde dem Revier Salzlandkreis der Einbruch in ein Firmenfahrzeug in Aschersleben gemeldet. Laut Polizeibericht war der Kleintransporter über das verlängerte Wochenende in der Mittelstraße abgestellt.

Unbekannte seien durch die Hecktür in das Fahrzeug eingedrungen und hätten diverse Werkzeugmaschinen gestohlen, heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen laufen.

Sterben wird in Bernburg noch teurer

6.26 Uhr: Die Stadt Bernburg muss ihre erst im April 2024 in Kraft getretenen Friedhofsgebührensatzung auf Verlangen der Kommunalaufsicht erneut ändern.

Die Gebühren auf den Friedhöfen der Stadt Bernburg werden sich voraussichtlich in wenigen Wochen ändern. (Foto: Engelbert Pülicher)

Welche Auswirkungen das im Detail hat, erklären wir Ihnen hier.

Seit 70 Jahren schon ein Ort der Begegnung

6.13 Uhr: Das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Egeln, das seit 2004 von der Lebenshilfe „Bördeland“ betrieben wird, hat das Jubiläum zusammen mit vielen Mädchen und Jungen sowie weiteren Gästen ganz groß gefeiert.

Die Tänzerinnen und Tänzer der Dance Factory Egeln nutzen die Räumlichkeiten des Kinder- und Jugenfreizeitzentrums Egeln seit Jahren für ihre Proben. Eine kleine Kostprobe ihres Könnens gaben sie den Gästen bei der 70-Jahr-Feier. (Foto: René Kiel)

Insgesamt ist es schon seit 70 Jahren ein Ort der Begegnung. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Ein Zwilling für das Gradierwerk in Bad Salzelmen

5.54 Uhr: Das Gradierwerk in Bad Salzelmen hat nun einen Zwilling:

Eine Vermessungsgesellschaft aus der Börde hat Bad Salzelmens bedeutendstes Bauwerk vermessen.

Vermesser Bernd Jenrich zeigt den Digitalen Zwilling des Gradierwerkes und wie leicht das Arbeiten mit den Daten möglich ist. (Foto: Olaf Koch)

Die Daten sind in einem 3D-Modell digital sichtbar. Das mag ja schön aussehen, aber wie kann es genutzt werden?