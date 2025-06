Der neue Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, René Walliser, hat Pläne für den Concordia See. Was konkret passieren soll.

Zu den ersten Vorhaben gehörte für Geschäftsführer René Walliser die Reparatur der Steganlage am Cocordia See. Dort können nun mehr Boote anlegen.

Seeland/MZ - „Das Potenzial sehen viele. Aber da was draus zu machen, die Attraktivität zu steigern, darin liegt die große Chance“, sagt René Walliser und schaut über den idyllisch gelegenen Concordia See. Der neue Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft hat deshalb ganz klare Visionen: „Das, was gut läuft“, denkt er etwa an das Abenteuerland, den größten Outdoor-Spielplatz Sachsen-Anhalts, „bleibt erst einmal so erhalten. Ich fokussiere mich zunächst auf das, wo es Nachholbedarf gibt.“ Und das seien seiner Meinung nach Badestrand und Wassersport-Angebot, wo deshalb nun ordentlich rangeklotzt werden soll.