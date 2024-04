Mehr als 2.000 Ostereier sind zur Saisoneröffnung auf dem Abenteuerspielplatz am Concordia See verteilt. Warum bei der Suche niemand leer ausgehen musste.

Schadeleben/MZ - Ungeduldig drängen sich Kinder vor dem Band, das durch das Tor zum Abenteuerland bei Schadeleben gespannt ist. Kaum ist es durchschnitten, flitzen die kleinen Jäger, ausgerüstet mit Körben und Rucksäcken, los. Ihre Beute: Ostereier. Denn davon sind am Sonnabend 2.000 Stück über den gesamten Spielplatz verteilt versteckt.

„Insgesamt sind es 2.160, ein paar haben wir für den Osterhasen aufgehoben“, erklärt Christin Tischendorf-Herm, die als Geschäftsführerin der Seeland-Gesellschaft auch Chefin des Spielplatzes ist. Sie sieht dabei zu, wie innerhalb von Minuten die unzähligen Farbtupfer auf Wiesen und Spielgeräten verschwinden. „Wir haben immer ganz tolle Sucher dabei. Es ist ganz selten, dass ein Ei mal nicht gefunden wird“, weiß sie aus Erfahrung.

2.000 Eier wurden am Osterwochenende auf dem Gelände versteckt, ... (Foto: Frank Gehrmann)

Eifrige Suche

Zu den eifrigen Suchern gehören unter anderem die Kinder der Familien Becker, Hebestadt und Neuweger aus Hettstedt. Während die 4- bis 12-Jährigen den Spielplatz abgrasen, richten sich die Eltern an einer der Sitzgelegenheiten ein. Verpflegung, Decken, Spiele – hier hat jemand vor, eine ganze Weile zu bleiben. „Bis in die frühen Abendstunden – in der Hoffnung, dass sich die Kinder mal richtig schön austoben“, scherzt einer der Väter.

Zum ersten Mal im Abenteuerland ist unter anderem Carola Greye aus Hedersleben, die mit ihrer Familie angereist ist. Anlass ist der Osterbesuch ihres Sohnes mit dessen eigenen Kindern. Die leben nämlich sonst am Bodensee. Und damit die 3-, 4- und 5-jährigen Enkel auf ihre Kosten kommen, ging es auf den Abenteuerspielplatz. „Ich habe auch heimlich drei eigene Eier eingepackt, damit die Kleinen auf jeden Fall auch ihr Erfolgserlebnis haben“, verrät die stolze Oma.

... Hauptattraktion sind und bleiben jedoch die Spielgeräte. (Foto: Frank Gehrmann)

Denn schon bald zeigt sich, warum der Osterhase ein paar Eier zurückgehalten hat. Mit ihren langen, schnellen Beinen sind die älteren Kinder natürlich im Vorteil. Wer kein eigenes Ei findet oder noch zu klein ist, um selbst auf die Suche zu gehen, dem bringt der Osterhase aber persönlich ein buntes Ei vorbei. So muss niemand leer ausgehen.

Schiff ist wieder seetüchtig

Neben Meister Lampe sorgen unter anderem auch ein stelzenlaufender Clown, Ponys und die Seelandpiraten, die das Schiff geentert haben, für Unterhaltung. Jenes Schiff musste dringend grundüberholt werden, denn es zählt zu den ältesten Spielgeräten auf dem Gelände, weiß Christin Tischendorf-Herm. Sie selbst habe als Kind schon darauf gespielt. Jetzt ist es wieder seetüchtig. „Unsere Mitarbeiter hatten über den Winter viel zu tun, haben das aber toll gemacht“, lobt die Chefin der Seeland-Gesellschaft die Instandhaltungsmaßnahmen. Die jährliche Spielplatzprüfung hätte man ohne Beanstandungen bestanden.

Viel zu tun gibt es auch am Sonnabend für Mitarbeiter und Helfer – für das eingespielte Team aber kein Problem, weiß die Chefin. Selbst wenn so viele Besucher wie schon lange nicht mehr gekommen sind. Denn zum ersten Mal seit vielen Jahren spielt das Wetter zur Saisoneröffnung im Abenteuerland mit. „Wenn die Sonne scheint, ist der kurze Weg hierher oder an den Concordia See immer lohnenswert“, wirbt Tischendorf-Herm für das Naherholungsangebot im Seeland. Deshalb wünscht sie sich für die neue Saison vor allen Dingen so gutes Wetter wie am Sonnabend.