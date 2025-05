Die A9-Anschlussstelle Leipzig-West bei Günthersdorf ist ab sofort in Richtung München für mehrere Monate dicht. Autofahrer, die von Berlin kommend abfahren oder von Leipzig auffahren wollen, müssen bis Mitte Juli einen Umweg einplanen.

Günthersdorf/MZ. - Achtung Autofahrer: Wer regelmäßig die A9 bei Leipzig-West nutzt – direkt in der Nähe des Einkaufscenters Nova in Günthersdorf – muss jetzt umplanen. Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung München ist ab sofort komplett gesperrt – und das voraussichtlich bis Montag, 14. Juli, 20 Uhr. Das teilte die Autobahn GmbH Ost mit.

Autobahn-Sperrung bei Leipzig: A9-Abfahrt am Nova Shoppingcenter gesperrt

Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmer, die von Berlin kommend nach Merseburg abfahren wollen, sowie Autofahrer aus Leipzig, die auf die A9 Richtung München auffahren möchten. Für beide Gruppen gilt: Eine Umleitung ist ausgeschildert und führt über die nächstgelegene Anschlussstelle Großkugel.

Grund für die Sperrung der wichtigen A9-Anschlussstelle sind Bauarbeiten an der Bundesstraße B181. Laut Angaben der Autobahn GmbH sind umfangreiche Absicherungsmaßnahmen notwendig, die eine vollständige Sperrung der Auffahrt und Abfahrt unumgänglich machen.

Umleitung durch Baustelle: Autofahrer müssen laut Autobahn-GmbH mehr Zeit einplanen

Gerade die A9 zählt zu den am stärksten befahrenen Strecken im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH Ost. Insgesamt betreut die Gesellschaft in der Region über 1.500 Kilometer Autobahn. Die Sperrung könnte daher weitreichende Auswirkungen auf den Berufs- und Fernverkehr haben.

Die Autobahn GmbH empfiehlt dringend, mehr Fahrzeit einzuplanen oder gleich auf die ausgeschilderte Umleitung über Großkugel auszuweichen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte Juli andauern. Weitere Informationen und aktuelle Hinweise zur Verkehrslage sollen regelmäßig veröffentlicht werden.