In Bodemar bei Seegrehna ist eine Scheune mit 500 Tonnen Stroh komplett niedergebrannt. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt – auch Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Schaden liegt bei etwa 200.000 Euro.

Feuer bricht in Scheune aus

Die Scheune in Bodemar brennt vollständig aus.

Bodemar/MZ. - Eine Scheune mit rund 500 Tonnen Stroh ist in der Nacht zum Sonnabend in Bodemar, unweit von Seegrehna, vollständig ausgebrannt. Wie die Wittenberger Stadtverwaltung mitteilt, waren in der Spitze rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache ist weiter unklar. Auch Brandstiftung könne laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.