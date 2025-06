Amtswechsel im Rotary Club Aschersleben: Marcel Osterburg gibt den Staffelstab nach einem Jahr weiter an Heiko Grunert. Auf welche Projekte dieser den Fokus lenken will.

Marcel Osterburg (rechts) gibt die Präsidentschaft beim Rotary Club Aschersleben an Heiko Grunert ab.

Aschersleben/MZ - Ein Jahr Präsidentschaft geht für Marcel Osterburg zu Ende: „Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist“, sagt er am Freitagabend beim offiziellen Wechsel an der Spitze des Rotary Clubs Aschersleben. Der Staffelstab wird an Heiko Grunert übergeben, der nun für die kommenden zwölf Monate die rotarische Verantwortung übernimmt.