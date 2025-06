Bernburg/MZ. - Seit dem 27. April ist die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie im Rahmen der diesjährigen „Klänge im Raum“ mit den unterschiedlichsten Konzerten an Veranstaltungsorten über den Salzlandkreis hinaus unterwegs, die sonst nicht unbedingt bespielt werden. Eröffnet wurde die Reihe in diesem Jahr in Bernburg und auch das vorletzte Konzert fand am Pfingstmontag in Bernburg statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.