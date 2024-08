Die Zukunft des Schwimmbades in Staßfurt wird immer ungewisser, Verschönerer im Verein sind auf dem Alten Friedhof in Calbe unterwegs, der Ball rollt wieder in Neugattersleben: Im Ticker von Mittwoch, 14. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Mittwoch, 14. August 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

8.04 Uhr: Noch gut zwei Wochen, dann kommen die Weihnachtslieder - zumindest nach Aschersleben: Das Evangelische Gesangbuch wird 30 Jahre alt und Bläsergruppen aus nah und fern kommen für ein Geburtstagsständchen in die Orangerie des Bestehornparks. Laut Ankündigung soll am Sonnabend, 31. August, einen ganzen Tag lang der komplette Melodienschatz des Liederbuches zu hören sein - einschließlich weihnachtlicher Melodien.

Beim Melodien-Marathon werden Klassiker und bewährte Perlen der Choraltradition ebenso geboten, wie kaum bekannte und selten gesungene Melodien, heißt es. Und bei freiem Eintritt würden auch die umliegenden Wiesen zum Picknicken einladen, heißt es in einer Ankündigung auf der Homepage der Aschersleber Kulturanstalt.

Sommerfest auf dem LPG-Hof

7.36 Uhr: Das SOS-Kinderdorf lädt am kommenden Sonnabend, 17. August, in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr, zum Sommerfest auf dem LPG-Hof 1 in Beesenlaublingen. Nach der Eröffnung startet um 14.15 Uhr das Programm der Kindereinrichtungen, eine Stunde später treten Schüler der Kreismusikschule auf.

Ab 16 Uhr folgt Unterhaltung mit Clown Trixi, ehe ab 17 Uhr Groß und Klein gemeinsam trommeln können. Die Veranstalter versprechen zudem ein reges Treiben mit verschiedenen Ständen, Spielspaß, Kinderschminken, Sportspiele, Bastelstände und mehr.

Gaumenfreuden im Grünen

7.12 Uhr: Zu Gaumenfreuden im Grünen lädt die Tourist-Information Aschersleben gemeinsam mit dem Kunstquartier Grauer Hof am Sonntag, 15. September, ein. Entlang der grünen Route der Stadt erleben Gäste einen Kulinarischen Parkrundgang in fünf Gängen, der Aschersleber Geschichte mit kulinarischen Genüssen vereint.

Los geht es um 16 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information, Hecknerstraße 6, unter 03473/ 84 09 440 oder per Mail an [email protected].

Es wird eng fürs Staßfurter Bad

6.56 Uhr: Die Zukunft des Staßfurter Schwimmbades ist weiter ungewiss. Auch der Bauausschuss der Stadt lehnt die Erarbeitung eines Vertrags zwischen Stadt und Bernstein-Gruppe zum Weiterbetrieb des Erlebnisbades ab.

Das Staßfurter Bernstein-Salzlandcenter aus Richtung Süden im Dreieck mit dem Verwaltungssitz der Salzlandsparkasse in Form eines Schiffes (oben) und dem Stadion der Einheit. In der aktuellen Diskussion geht es um das Gebäudeteil des Bades unten links. (Foto: Falk Rockmann)

Wie es jetzt weitergehen könnte und was eine Einladung an den Betreiber damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Auf der Jagd nach Polarlichtern

6.42 Uhr: Nicht nur die Ascherslebener Sternfreunde haben in der Nacht zum Dienstag erneut Polarlichter in der Region entdeckt. Auch anderen Nachtschwärmern, wie Peter Eichardt aus Mehringen, sind tolle Aufnahmen geglückt. „Ab 23 Uhr waren sie kontinuierlich zu sehen. Ab 1.30 Uhr ging es dann richtig los“, erklärt Sternfreund Matthias Bley, dem mit seiner All-Sky-Kamera, die in einem 180-Grad-Blickwinkel den nächtlichen Himmel fotografiert, auch einige schöne Schnappschüsse gelungen sind.

Die Gunst der Stunde nutzte Peter Eichhardt aus Mehringen zu diesem Foto. (Foto: Peter Eichardt)

„Das Bild ist 20 Sekunden belichtet, das können unsere Augen nicht“, weiß Bley. „Wir sehen deshalb meist nur einen grauen Lichtschleier.“ Die wohl schönsten Schnappschüsse gelangen einem Ascherslebener Sternfreund von Schleswig-Holstein aus.

„Im Süden waren die Polarlichter nicht ganz so prächtig“, gesteht Ascherslebens Planetariumschef Klaus Rockmann, dem aber auch schöne Aufnahmen von seinem Zuhause in Hettstedt aus gelungen sind.

Wie ein Einbruch in die Telefonzelle zur großen Sache wird

6.23 Uhr: Nur wenige Telefonzellen gibt es noch in vereinzelten Städten. Vor einigen Jahren sah das anders aus. Dass sich ein Einbruch in eine Telefonzelle nicht als Einzeltat herausstellen würde, sondern Wellen quer durch die Republik schlägt, war dem Kriminalhauptkommissar Rolf Strehler zunächst nicht klar.

Was es mit dem Fall auf sich hat und welche Hinweise zur Aufklärung führten, erzählt Strehler hier.

Die Hälfte ist geschafft auf dem Alten Friedhof

6.11 Uhr: Der Verschönerungsverein Calbe beschäftigt sich in diesem Sommer auf dem Alten Friedhof. Hier sanieren die Männer eine alte Mauer mit vielen alten Grabplatten.

Matthias Wolfram (von links), Burkhard Ihle und Borstel arbeiten seit Wochen an der Friedhofsmauer auf dem Alten Friedhof. (Foto: Thomas Höfs)

Die Hälfte seines Projektes hat der Verein schon geschafft. Was noch zu tun ist, lesen Sie hier.

Der Ball rollt wieder in Neugattersleben

Nach zweijähriger Pause wird in Neugattersleben wieder Fußball gespielt. Wie die Mitglieder die Sportanlage auf Vordermann gebracht haben, lesen Sie hier.

Mitglieder des Sportvereins in Neugattersleben bringen den Sportplatz auf Vordermann. (Foto: Engelbert Pülicher)

Dabei hat das alles Tradition: Jahrzehntelang wurde auf dem Sportplatz in Neugattersleben erbittert um Punkte gekämpft. Doch 2022 fiel der vorerst letzte Treffer in einem Punktspiel und damit auch der Fußball-Vorhang beim VfB. Nun herrscht wieder Leben auf dem Rasen.