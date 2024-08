In der Stadt Seeland sind gleich drei Heimatfeste auf ein Wochenende gefallen. Was die Gründe dafür waren und wie die Ortsbürgermeister das Problem angehen wollen.

Seeland/MZ - Am vergangenen Wochenende wurde im Seeland jede Menge gefeiert. Gatersleben bot eine Kombination aus Sommerfest der Vereine und 1.060-Jahr-Feier, Nachterstedt lud zum Vereins- und Brunnenfest und in Friedrichsaue feierte man das Dorf- und Schützenfest gemeinsam mit dem 20-jährigen Jubiläum des Heimatvereins. Eigentlich beeindruckend, was an einem Wochenende alles auf die Beine gestellt werden kann. Aber irgendwie auch schade, dass man sich meistens für ein Fest entscheiden musste.