In Farnstädt auf dem Festplatz am Hofeteich wird am Wochenende drei Tage gefeiert. Dabei wird auch die neue Festbühne eingeweiht und die Rückkehr des Badewannenrennens zelebriert.

Fünf Meter hoch, sieben Meter breit, fünf Meter tief: Das sind die Maße der neuen Bühne auf dem Festplatz am Hofeteich in Farnstädt. Die Bühne und eine Tanzfläche wurden durch Sponsoren finanziert und gebaut.

Farnstädt/MZ. - Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie wird das Farnstädter Heimatfest wieder auf dem Festplatz am Hofeteich durchgeführt. Zuletzt fand es am Kulturhaus statt, organisiert von Vereinen. „Sie haben es am Leben gehalten“, sagt Torsten Fritzsche. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport des Gemeinderates Farnstädt. Dieses Mal zeichnet wieder die Kommune als Veranstalter des Heimatfestes vom 22. bis 24. August verantwortlich. Ortsansässige Vereine und Institutionen gestalten es mit und sorgen unter anderem auch für das leibliche Wohl.