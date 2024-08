Diese Höhepunkte gibt es noch beim großen Volksfest in Plötzkau am ersten Septemberwochenende.

Annemarie Eilfeld als Stargast beim Pflaumenkuchenmarkt in Plötzkau

Plötzkau/MZ. - Der Countdown läuft: In rund drei Wochen, vom 6. bis zum 8. September, wird der 247. Plötzkauer Pflaumenkuchenmarkt, eines der größten Volksfeste in der Region, eröffnet, und inzwischen steht das Programm der Veranstalter fest. Nachdem in den zurückliegenden Jahren schon Volksmusiksänger Patrick Lindner und Ross Anthony auf der Bühne im Festzelt standen, wird diesmal DSDS-Star Annemarie Eilfeld erwartet.