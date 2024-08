Nach zweijähriger Pause wird in Neugattersleben wieder Fußball gespielt. Wie die Mitglieder die Sportanlage wieder fit für den Betrieb gemacht haben.

Der Ball rollt wieder in Neugattersleben: Vereinsmitglieder bringen Sportplatz auf Vordermann

Neugattersleben/MZ - Jahrzehntelang wurde auf dem Sportplatz in Neugattersleben erbittert um Punkte gekämpft. Doch 2022 fiel der vorerst letzte Treffer in einem Punktspiel und damit auch der Fußball-Vorhang beim VfB. Nun herrscht wieder Leben auf dem Rasen. „Nach einer Aufbausaison wagen wir den Neuanfang in der zweiten Kreisklasse mit den Trainern Ingo Gorzinsky und Torsten Brinkmann“, erklärte der Abteilungsleiter Fußball, Kevin Friedrich.