Wie ein Graffiti eine Turnhalle in Bernburg verziert, wie der neue Ortbürgermeister Ranies voranbringen will, wer mit zwei Störchen an der Stephanikirche in Aschersleben im Clinch liegt: Im Ticker von Donnerstag, 1. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 1. August 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 2. August 2024.

Das ist neu am Freitag:

6.44 Uhr: Das Wahlkreisteam der Linken-Abgeordneten Jan Korte (MdB) und Eva von Angern (MdL) lädt am Montag, 5. August, ab 10 Uhr zum „Frühstück mit Links“ ein. Dieses findet im Bürgerbüro in der Kleinen Wilhelmstraße 2b in Bernburg statt.

Der Nienburger Künstler Thomas Christians wird auch zugegen sein und ein letztes Mal seine Ausstellung „Zwischenzeit“ präsentieren. Die Bürger sind zum Gespräch über Kunst und Politik eingeladen. Das Frühstück ist wie immer kostenfrei.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ein Graffiti an der Turnhalle

6.23 Uhr: Auf dem Hof der Adolph-Diesterweg-Grundschule in Bernburg ist eine Turnhallenwand mit Graffiti neu gestaltet worden. Was hinter dem Projekt steckt und was noch geplant ist.

Wo vorher eine hässliche Wand war, ist jetzt ein großes Graffito und verleiht dem Schulhof ein ganz neues Aussehen. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wie aus einer grauen Turnhallenwand ein buntes Schmuckstück wurde, lesen Sie hier.

Christian Schlitzberger ist der Neue in Ranies

6.09 Uhr: Christian Schlitzberger ist neuer Ortsbürgermeister in Ranies. Mit ihm gibt es unter anderem neue digitale Angebote für die Ranieser.

Christian Schlitzberger (rechts) ist der neue Ortsbürgermeister von Ranies. Der bisherige Ortschef Rüdiger Kunze (Mitte) ist nun Stellvertreter. (Archivfoto: Andre Schneider)

Doch der Ortschef hat noch mehr, wofür er sich einsetzen will. Wofür genau, lesen Sie hier.

Störche an der Stephanikirche

War es am Anfang nur ein Storch, der am Abend sein Nachtquartier auf dem Dach des Turms der Stephanikirche in Aschersleben aufgesucht hat, sind in den vergangenen Tagen immer wieder zwei Störche in luftiger Höhe am Kirchbau zu beobachten.

Flugbewegungen der Störche sind abends an der Stephanikirche zu beobachten. (Foto: Frank Gehrmann)

Gar nicht gern gesehen sind die Gäste bei den alteingesessenen Turmfalken. Immer wieder kommt es zu kleinen Kämpfen, bei denen die Falken ihr Revier verteidigen. Friede sei mit Euch!