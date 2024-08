Graffiti-Projekt in Bernburg Wie aus grauer Turnhallenwand in der Diesterweg-Grundschule ein buntes Schmuckstück wird

Auf dem Hof der Adolph-Diesterweg-Grundschule in Bernburg ist eine Turnhallenwand mit Graffiti neu gestaltet worden. Was hinter dem Projekt steckt und was noch geplant ist.