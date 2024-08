Aschersleben/MZ - Wie die Stadt Aschersleben bekannt gibt, werden noch bis 16. August an verschiedenen Straßen in der Innenstadt Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In einer Pressemitteilung ist davon die Rede, dass der Bauwirtschaftshof in den kommenden zweieinhalb Wochen damit beschäftigt ist, Fugenmaterial in den Natursteinpflasterflächen aufzufüllen.

Zwölf Straßen und Bahnhof sind betroffen

Betroffen ist die Strecke Hohe Straße, Kurze Straße, Breite Straße, Liebenwahnscher Plan und Wilhelmstraße, außerdem das Areal Ritterstraße, Fleischhauerstraße, Badstuben, Hopfenmarkt. Über den Steinen und Vor dem Hohen Tor soll ebenso Fugenmaterial aufgefüllt werden, wie Über dem Wasser. Auch am Bahnhof sind im Wartebereich für Busse, auf der Taxifläche sowie auf der Parkfläche hinter dem Bahnhofsgebäude Straßenunterhaltungsmaßnahmen notwendig, zählt die Stadtverwaltung auf.

Dass die Straßen und Plätze trotz Ausbesserungsarbeiten weiterhin uneingeschränkt genutzt werden können, findet in der Mitteilung der Stadt keine Erwähnung. Erst in dieser Woche kam es zu Behinderungen im Bereich des Rathauses, weil der Verkehr aufgrund von Arbeiten in der Hohen Straße, Ecke Kurze Straße über den Fußweg geführt werden musste.

Material muss sich festsetzen

Stattdessen gibt die Stadtverwaltung bekannt, dass in den genannten Straßen bis zum 31. Oktober keine Kehrmaschine eingesetzt wird. Es müsse gewährleistet werden, dass sich das Material in den Fugen festsetzen kann, heißt es als Begründung.