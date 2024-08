In Bernburg ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Commerzbank gekommen. Das ist dazu bekannt.

Polizeieinsatz in der Commerzbank in Bernburg nach versuchter räuberischer Erpressung

Bernburg/MZ - Zu einem Polizeieinsatz ist es am frühen Donnerstagabend in der Commerzbank an der Friedensallee in Bernburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten wegen einer versuchten räuberischen Erpressung in die Bankfiliale gerufen.

Dabei wurde ein Kunde von einer anderen Person erpresst Geld abzuheben. Doch dazu kam es am Ende nicht. Weil das einer Mitarbeiterin der Bank komisch vorkam, gab sie nicht das Geld heraus, sondern informierte stattdessen die Polizei.

Diese rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte auch die Identität des mutmaßlichen Täters feststellen und erste Vernehmungen vornehmen und ein Ermittlungsverfahren einleiten.