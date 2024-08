Zum Tag des Bieres: Was Aschersleben Liebhabern des Gerstensafts zu bieten hat

Die Lokalredaktion der MZ hat im Keller des "Barrique" mehrere Aschebräu-Sorten verkostet. Welche wohl am besten schmeckt?

Aschersleben/MZ - Warum verkauft ein Weinladen Bier? Die Antwort kommt prompt. „Weil wir in Aschersleben keinen Bierladen haben.“ Aber mal im Ernst: Die Nachfrage nach regionalen Produkten sei groß, sagt Marco Kopitz, Inhaber des „Barrique“ in der Ascherslebener Taubenstraße. Deshalb habe er die Kreationen von Lars Wiegmann ins Sortiment genommen. Der Ascherslebener ist einer von vier Hobbybrauern in der Stadt, die das Herstellen des Gerstensaftes aus Liebhaberei betreiben.