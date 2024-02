Nicht zu früh, aber zu nass für Zwiebeln in Calbe, ein neues Café am Fortschritt in Bernburg und warum Stauwehre wie in Staßfurt vielleicht zurückgebaut werden sollten: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.14 Uhr: Noch eine Art von Demonstration: Morgen vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, hat Russland den verheerenden Krieg gegen die Ukraine begonnen.

Aus Anlass des zweiten Jahrestages wird deshalb als Zeichen der Solidarität nach Auskunft der Stadt am Rathaus Bernburg am Samstag, 24. Februar, die Nationalflagge der Ukraine gehisst.

Salzlands Bauern zünden Mahnfeuer vor dem Landtag an

6.53 Uhr: Die Aktionen und Demonstrationen gegen die Steuererhöhungen beim Agrardiesel seien getragen von der breitesten und größten Mobilisierung der Landwirte in ganz Deutschland, lautet ein Zwischenfazit des Bauernverbands Salzland, der selbst daran beteiligt hat.

„Die Proteste haben in der Gesellschaft einen hohen Rückhalt erfahren, viele Bürgerinnen und Bürger haben uns unterstützt. In den Medien fanden sie eine hohe Aufmerksamkeit. Auch bei vielen Politikern sind die Proteste angekommen, wir haben einiges bewegt“, sagt Geschäftsführerin Katharina Elwert.

Trotzdem reiche es offenbar noch nicht. Deshalb kündigte der Bauernverband Salzland an, am heutigen Freitag ein weiteres Mahnfeuer in Magdeburg vor dem Landtag organisieren. Anlass ist eine agrarpolitische Debatte im Landtag.

Noch nicht die Zeit für Zwiebeln

6.20 Uhr: Die Aussaat der Zwiebeln auf den hervorragenden Böden rund um Calbe könnte eigentlich in diesen Tagen starten. Doch der Regen lässt die nicht abtrocknen.

Täglich werden Zwiebeln in Calbe verpackt. (Foto: Thomas Höfs)

An einen Einsatz schwerer Maschinen ist aktuell nicht zu denken. Warum die Landwirte dennoch gelassen bleiben.

Flepro eröffnet Café am Fortschritt

6.07 Uhr: Das lange Warten in Bernburgs Wohnkomplex „Fortschritt“ hat ein Ende. Für das letzte Ladenlokal wurde ein Mieter gefunden: Flepro eröffnet Café dort.

Die Arbeiten an der Außenfläche am Fortschritt haben in dieser Woche begonnen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was dort genau geplant ist und wie das Außengelände dafür auch kinderfreundlich gestaltet wird, erfahren Sie hier.

IG Bode-Lachs wehrt sich gegen Stauwehre

5.48 Uhr: Die Interessengemeinschaft (IG) Bode-Lachs kritisiert Anlagen, die gegen die Wasserrahmenrichtlinie verstoßen. In einem offenen Brief an Umweltminister Armin Willingmann wird der Rückbau gefordert.

Das Bode-Wehr Am Schütz in Staßfurt ist eines von zahlreichen Anlagen dieser Art in Sachsen-Anhalt. Bei Hochwasserständen wie derzeit liegen hier Ober- und Unterpegel auf einem Niveau. (Foto: Falk Rockmann)

Seit Jahren schon treiben diese Fragen der IG Bode-Lachs Sorgenfalten ins Gesicht. „Die Rote Liste der Süßwasserfische musste gegenwärtig durch zahlreiche weitere Arten erweitert werden,