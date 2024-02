Wenn sich am Sonntag Star-Geiger David Garrett über die Leinwand des Ascherslebener Kinos fiedelt, haben die Besucher des Musik-Events die Chance, etwas zu gewinnen.

Streichmusik im Kino? Wird das Haus am Markt zum Konzertsaal? Kino-Chef Matthias Uhde möchte die Geige gern verlosen. Wie man gewinnen kann.

Aschersleben/MZ - Anders als es die Überschrift suggeriert, geht es in diesem Beitrag nicht um Niccoló Paganini, den Geigenvirtuosen aus dem Zeitalter der Romantik, von dessen ausschweifendem Leben ein breites Publikum durch den Film „Der Teufelsgeiger“ erfahren hat. Aber es geht in den folgenden Zeilen dennoch um die Geige, einen weiteren herausragenden Musiker, das Ascherslebener Lichtspielhaus und die beiden Kinobetreiber Heidrun und Matthias Uhde.

Denn am Sonntag, 25. Februar, flimmert ab 16.30 Uhr ein besonderes Musikerlebnis über die Leinwand im Saal Eins des Ascherslebener Kinos. Der Mitschnitt des Konzerts des Star-Geigers David Garrett im italienischen Taormina ist einmalig in Aschersleben zu sehen. Es ist die Chance für alle Garrett-Fans, den Ausnahmemusiker mit seiner weltberühmten Stradivari vom Kinosessel aus ganz nah zu erleben.

4/4 Geige für Erwachsene

Kino-Chef Matthias Uhde hat sich zu den edlen Streichinstrumenten belesen. Er holt einen Geigenkoffer, öffnet ihn und zeigt das mahagonibraune Schmuckstück: „Es ist eine 4/4 Geige, also eine Geige für Erwachsene“, erklärt er, dass für die Größe der Geige unter anderem die Armlänge des Musizierenden eine Rolle spielt.

Es handele sich zwar bei dem Exemplar von Matthias Uhde nicht um eine Stradivari, „aber die hier kann auch richtig was“. Und was genau, das beweist er auch an Ort und Stelle. Mit der rechten Hand streicht er mit dem Bogen über die Saiten, damit diese erklingen. Es hört sich harmonisch und wohlklingend an. Doch er winkt ab. „Das ist nur Zufall, ich kann gar kein Instrument spielen“, gibt der Kino-Chef lachend zu. Im Hintergrund kann sich seine Frau Heidrun das Lachen ebenfalls nicht verkneifen.

Verlosungen kommen gut an

„Doch vielleicht fällt das Los ja auf jemanden, der bereits Geige spielen kann oder Lust hat, es zu lernen“, meint Matthias Uhde und spielt nochmal auf das Konzert von David Garrett an, das am Sonntag im Kino gezeigt wird.

Denn unter allen Besuchern des Garrett-Konzerts verlosen die Uhdes die Geige. „Unsere Verlosungen kommen immer gut an und uns macht es Spaß“, sagt Uhde und erinnert an den großen hölzernen Nussknacker, den die Besucher des Kino-Ballett-Events „Der Nussknacker“ gewinnen konnten. „Oder die ’Goldene Gans’ die wir zum gleichnamigen Märchen verlost haben“, nennt er ein weiteres Beispiel.

Für das musikalische Event am Sonntag gibt es noch Karten, die entweder vorab oder direkt vor Aufführungsbeginn am Sonntag gekauft werden können.