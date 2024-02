Tausende Menschen gingen in den vergangenen Wochen in Sachsen-Anhalt auf die Straßen. Manche von ihnen haben schon seit Jahren nicht mehr demonstriert. Drei Teilnehmerinnen sagen, warum sie nun Gesicht zeigen.

Demokratie-Demos in Sachsen-Anhalt

550 Menschen haben am Sonntag friedlich für ein buntes, tolerantes Aschersleben ohne Rassismus und menschenverachtende Politik demonstriert.

Bei den Demonstrationen im Herbst 1989 war Doreen Steinmetz dabei. Mehrere Male sei sie in Leipzig mit auf die Straße gegangen. „Ich habe die Polizisten in den Seitenstraßen gesehen und auch die Gefahr gespürt, dass das ein zweiter Platz des Himmlischen Friedens werden könnte“, erzählt die Lehrerin, die damals in Leipzig studierte.