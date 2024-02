In Gatersleben haben alle Teilnehmer eines Grundlehrgangs für die Feuerwehren die Prüfungen bestanden.

In Gatersleben wurde ein Grundlehrgang für angehende Feuerwehrleute durchgeführt. Die Prüfung haben alle bestanden.

Seeland/MZ - Der Grundlehrgang für angehende Feuerwehrleute, der nun schon zum zweiten Mal auf dem Gaterslebener Hühnerhof durchgeführt wurde, war auch dieses Mal ein voller Erfolg. Alle Teilnehmer hätten die Ausbildung bestanden, spricht Übungsleiter Markus Winter von 18 Feuerwehrfrauen und -männern aus neun verschiedenen Wehren, zwei Landkreisen und allen Altersgruppen.

Die hatten in den Winterferien die Schulbank gedrückt und mit Hilfe von gestandenen Feuerwehrkameraden aus dem Seeland in 70 Stunden das Feuerwehr-Abc gebüffelt, die Erste Hilfe ebenso geübt, sowie den Umgang mit Leitern oder das Verhalten bei Löscheinsätzen und technischen Hilfeleistungen.

Praktische und einer theoretische Prüfung

Was die Männer und Frauen da in diesem Crash-Kurs, der vor allem für die Ortswehren der Stadt Seeland gedacht war, mitbekommen haben, mussten sie dann in einer praktischen und einer theoretischen Prüfung auch gleich unter Beweis stellen. Und bestanden haben die Prüfungen alle. Wer von den Teilnehmern bereits 18 Jahre alt ist, kann damit nun die Reihen der aktiven Truppe seiner Ortswehr unterstützen.

Dass dies möglich ist, sei laut Winter aber auch den Ausbildern, dem Versorgungstrupp und den vielen Helfern hinter den Kulissen zu verdanken, die bei dem Grundlehrgang Truppmann Teil 1 in Gatersleben mitgeholfen haben. Über diese Unterstützung freut sich der Ausbildungsleiter sehr.

Mit bei der Ausbildung im Seeland dabei waren übrigens auch drei angehende Feuerwehrleute aus der Bode-Selke-Aue, einer aus Gernrode und einer aus Radisleben.