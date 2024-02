Gaterslebens Ortswehrleiter Ralf Jungtorius erklärt den Neuen, was es in einem Löschfahrzeug alles gibt.

Gatersleben/MZ - Rechtsgrundlagen, Fahrzeugkunde, Schutzausrüstung. Dazu Praktisches, wie Löscheinsatz und technische Hilfeleistung. Vor allem aber das Verhalten bei Gefahren. All diese Dinge stehen in dieser Woche auf dem Stundenplan von 20 angehenden Feuerwehrleuten, die in Gatersleben in den Winterferien ihre Grundausbildung absolvieren: die Truppmann-Ausbildung Teil I.