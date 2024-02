Am 23. Februar wäre der Schriftsteller 125 Jahre alt geworden. In der Stadtbibliothek Bernburg erinnert ein Themenregal an den gebürtigen Dresdner.

Bernburg/MZ. - „Euch kann ich’s ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen“, so beginnt der Kinderbuchklassiker „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. Es war über Jahrzehnte eines der meistgelesenen Kinderbücher. Am Freitag wäre Erich Kästner 125 Jahre alt geworden. In seiner Geburtsstadt Dresden erinnern in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen an den berühmten Sohn und seine Bücher sind im Atrium-Verlag in einer neuen Auflage erschienen. Wie aber sieht es in Bernburg aus? Wird Erich Kästner noch gelesen?