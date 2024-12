Ein riesiger Fang für einen Angler aus Barby, der SC Bernburg will dringend drei Probleme lösen, eine Kurve auf der Bahnstrecke bei Calbe, die länger auf sich warten lässt als erhofft: Im Ticker von Donnerstag, 19. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 18. Dezember 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 19. Dezember 2024.

Das ist neu am Donnerstag:

9.14 Uhr: Eine Ascherslebenerin kümmert sich um den Schutz des Waldes in Sachsen-Anhalt: Anne-Katrin Blisse ist die neue Landesgeschäftsführerin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Anne-Katrin Blisse setzt sich mit ihrer neuen Aufgabe für den Wald in Sachsen-Anhalt, vor allem im Harz, ein. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Drei Weihnachtssternchen im Planetarium

8.22 Uhr: Wie schon an den vergangenen Adventssonntagen bietet das Ascherslebener Planetarium auch am 22. Dezember zwei Vorstellungen an.

Um 11 Uhr wird das Kinderprogramm „Die drei Weihnachtssternchen“ gezeigt, bei dem der Sternenhimmel durcheinander gerät und wieder in Ordnung gebracht werden muss. Für Erwachsene folgt 14 Uhr die Vorführung „Der Stern von Bethlehem“, in der die Geschichte der Heiligen Drei Könige um astronomische Fakten ergänzt wird.

Karten gibt es im Kombi-Ticket an der Zoo-Kasse.

Unfälle Hund bei Atzendorf getötet

7.38 Uhr: Am frühen Montagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Atzendorf und Förderstedt zu einem Autounfall mit einem frei laufenden Hund.

Der Hund verstarb noch am Unfallort. Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Polio: Impflücke bei Kindern

6.49 Uhr: Ein Drittel aller Kleinkinder bis 15 Monate im Salzlandkreis sind nicht ausreichend gegen Kinderlähmung geschützt. Auf entsprechende Daten des Robert-Koch-Instituts macht der Fachdienst Gesundheit des Salzlandkreises aufmerksam. Demnach wird das Ziel der Ständigen Impfkommission (Stiko) deutlich verfehlt, 95 Prozent aller Kinder bis zum Ende des ersten Lebensjahres mit drei Impfdosen zu immunisieren.

Die Poliomyelitis ist vor allem für Kinder unter fünf Jahren gefährlich. Bei nicht ausreichend immunisierten Personen kann eine Ansteckung zu dauerhaften Lähmungen führen. Deshalb ruft der Fachdienst Gesundheit Eltern auf, den Impfstatus ihrer Kinder selbst zu überprüfen oder in der Kinderarzt- oder Hausarztpraxis überprüfen zu lassen und fehlende Impfungen in Absprache mit einem Arzt nachzuholen.

Wichtig sei eine Impfung unabhängig vom Alter außerdem auch für Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Die Impfung werde von den Krankenkassen übernommen, betont der Salzlandkreis.

Monsterfisch am Gummiköder

6.27 Uhr: Steven Höhne aus Barby ist leidenschaftlicher Angler. Jetzt fing er auf ungewöhnliche Weise einen 32 Kilo schweren Mamorkarpfen.

Steven Höhne hat einen „Monsterkarpfen“ im Seehof gefangen. (Foto: Thomas Linßner)

Wie er das geschafft hat, erzählt er Ihnen und uns hier.

Welche Probleme den SC Bernburg lösen will

6.18 Uhr: Der Sponsor war zu Gast: Die neue Doppelspitze der Stadtwerke hat den Sportclub Bernburg besucht.

Raimo Lange (von links), Denny Gerstenberger, Michael Angermann, Wolf-Dietrich Hanzlik und Nico Hippe legten während der Begehung der Sportanlage eine kleine Verpflegungspause ein. (Foto: Carsten Roloff)

Die beiden wollten wissen, wo dem Verein am meisten der Schuh drückt. Wie eben jene drei Probleme aus der Welt geschafft werden könnten, verraten wir Ihnen hier.

Weiter warten auf die Kurve Calbe?

5.58 Uhr: Wird der Bahnausbau über Calbe in fünf Jahren möglich sein? Die Nebenstrecke nach Bernburg - genannt Salzlandbahn - soll in Zukunft besser an die Hauptstrecke nach Magdeburg angebunden werden.

Mario Krokotsch (NASA /v. l.), Calbes Bürgermeister Sven Hause, Stefan Groß und Julia Kloß (beide DB InfraGO AG) tauschten sich über die Planung und Umsetzung der Kurve Calbe aus. (Foto: Stadt Calbe)

Doch bis zur Umsetzung werden noch Jahre vergehen. Das jedenfalls ist der Stand nach einem Treffen von Calbes Bürgermeister Sven Hausemit Vertretern der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (NASA) GmbH und der Bahngesellschaft DB InfraGO AG.