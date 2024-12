Ein voller Schulhof an der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“: Viele Gäste freuen sich über den Weihnachtsmarkt, der zur Tradition werden soll.

Weihnachtliche Glück-auf-Tradition an der Nachterstedter Grundschule

Nachterstedt/MZ - „Der Schulhof ist ja wesentlich voller als zur Hofpause“, lacht Manuela Thielicke angesichts der vielen Eltern, Großeltern, Geschwister und Neugierigen, die am Dienstagabend der Einladung zum Weihnachtsmarkt der Nachterstedter Grundschule „Glück auf“ gefolgt sind. Genau dieser Weihnachtsmarkt, den es nun schon seit ein paar Jahren gebe, solle nämlich zu einer Tradition werden, findet die Schulleiterin. „Ein schöner Anlass, in der Vorweihnachtszeit zusammenzukommen und eine besinnliche Zeit zu verbringen“, so Thielicke.