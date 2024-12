Der Wetterdienst hatte vor allem im Harz vor Orkanböen gewarnt, aber auch in Aschersleben war so einiges vom Sturm zu spüren.

Schirmchaos nach einer Orkanböe in der Ascherslebener Krügerbrücke.

Aschersleben/MZ/fge - Ungemütliche Zeiten hatte der Deutsche Wetterdienst für den Donnerstag vor allem im Harzkreis vorausgesagt. In einer amtlichen Unwetterwarnung wurde dabei vor Orkanböen von bis zu 140 km/h gewarnt.

Diese Geschwindigkeiten erreichten die Sturmböen in Aschersleben und Umgebung zwar nicht, aber auch hier sorgte der immer wieder auffrischende, starke Wind gemeinsam mit dem Dauerregen am Donnerstagnachmittag und -abend durchaus für ungemütliches Wetter und so manche außergewöhnliche Situation.

So erfasste in der Krügerbrücke eine Böe vor einem Geschäft mehrere Kleiderständer, riss diese samt Schutzschirmen um und wehte die Schirme etliche Meter quer durch die Fußgängerzone. Umstehende Passanten kamen dabei nicht zu Schaden.

Am Abend soll der Wind langsam abflauen und die Temperaturen sinken nach dem fast frühlingshaften Intermezzo des Donnerstags wieder in den einstelligen Bereich. Es soll aber bis zum Sonntag bedeckt und regnerisch bleiben.