„SLK live“ heißt der Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 17. Dezember 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 18. Dezember 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

6.53 Uhr: Wie die Aschersleber Kulturanstalt mitteilt, bleiben die Tourist-Information und das Städtische Museum an den Weihnachtsfeiertagen, 24. bis 26. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Zwischen den Feiertagen, 27. bis 30. Dezember, sind beide Einrichtungen regulär geöffnet – das Museum zu den bekannten Öffnungszeiten und die Tourist-Information leicht verkürzt bis 15 Uhr.

Das Ascherslebener Kriminalpanoptikum bleibt am 24., 26. und 31. Dezember sowie am Neujahrstag geschlossen und das Stadtarchiv am 26. Dezember und 2. Januar. Der Zoo Aschersleben begrüßt auch während der Feiertage jeden Tag seine Besucher und schließt lediglich an Heiligabend und Silvester bereits um 15 Uhr.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Schönebeck investiert ins Straßennetz

6.28 Uhr: Das Schönebecker Straßennetz muss verbessert und ausgebaut werden. Eine Aufgabe, die nicht nur Zeit sondern auch sehr viel Geld kostet.

Die Bauarbeiten in der Lindenstraße sollen im nächsten Jahr abgeschlossen sein. (Foto: Stefan Demps)

Was als nächstes geplant, lesen Sie hier.

Schöne Aussicht von der Schlackenhalde

6.12 Uhr: Unweit von Könnern wurde am Saaleradweg in Richtung Rothenburg ein Aussichtspunkt wieder zugänglich gemacht.

Der erste Vorsitzende des Verbandes Naturpark Unteres Saaletal, Thilo Wechselberger (2.v.r.), und Sven Hohle (3.v.l.) schauen mit den Mitgliedern des Heimatvereins Rothenburg und Vertretern des Saalekreises auf das Saaletal. (Foto: Naturpark)

Wer das Projekt unterstützt hat und was demnächst verbessert werden soll, erfahren Sie hier.

Ein neues Gesicht mit 17 Weihnachtspullis

Holm Beier ist seit August neuer Schulleiter der Tierpark-Schule in Staßfurt. Er hat einen kleinen Fimmel. Das sagt er selbst.

Holm Beier an seinem Arbeitsplatz in der Tierpark-Schule in Staßfurt. (Foto: Enrico Joo)

Beim Termin vor Ort trägt der Schulleiter der Ganztagssekundarschule „Am Tierpark“ in Staßfurt einen roten Weihnachtspullover. 17 Weihnachtspullis hat er insgesamt, zeigt sie auf dem Handy.