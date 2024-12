SLK Live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Ein Hakenkreuz auf Regenbogenfahne bringt einen Mann in Bernburg vor Gericht, eine gedeckte Weihnachtstafel beglückt Menschen in Schönebeck, Adventszauber in Leopoldshall trifft Straßenweihnacht in Atzendorf: Im Ticker von Dienstag, 17. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.