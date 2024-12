Den Besuchern des Weihnachtsmarktes ist am Wochenende so einiges geboten worden. Was besonders gut bei den Besuchern ankam.

Alsleben/MZ. - Am Ufer der Saale in Alsleben ist am Samstag ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie veranstaltet worden. Für Groß und Klein wurde auf dem Neumarkt und in der Stadtkirche so einiges geboten. Die „Rasselbande“ des Alslebener Karnevalvereins (AKV) präsentierte sich in der Stadtkirche mit weihnachtlichen Tänzen.