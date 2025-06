Punktgenau zeigt das Thermometer in Zeitz mehr als 30 Grad an. Eis, Erfrischung, Blütenpracht und Urlaubsstimmung sind angesagt.

Jetzt ist Sommer: Wie Zeitzer am Mittsommer-Wochenende in die heiße Jahreszeit starten

Zeitz/MZ. - Mittsommer, Sommersonnenwende, Sommeranfang: Egal, in Zeitz und Umgebung stand das Wetter am ersten „richtigen“ Sommerwochenende auf Sonne. Die strahlte vom blauen Himmel und ließ die Farben leuchten. Nicht nur in vielen Gärten stehen Sommerblumen voll in Blüte, auch an verschiedenen Wänden und Mauern in Zeitz findet man eine verschwenderische Fülle an Blüten.

Geradezu Urlaubsstimmung fand man an Mühlgraben (Foto) und Weißer Elster. Radfahrer traten trotz Sonne hier gern in die Pedalen. Foto: Angelika Andräs

Die Rosen an der Zeitzer Stephansstraße verleiteten viele Radfahrer, die zum Elsterradweg wollten, zum Stehenbleiben. Nur einige Schritte weiter kann man jeden Tag den Schlosspark Moritzburg entdecken, der nicht nur zu einem farbenfrohen Spaziergang einlädt, sondern auch zur Pause auf den großen Wiesen – oder zum Durchschnaufen im Schatten der alten Bäume im Rossnerpark.

Der Sommer startet in Gärten, aber auch mitten in der Stadt mit verschwenderischer Blütenpracht, hier in der Stephansstraße in Zeitz. Foto: Angelika Andräs

Durchschnaufen und Abkühlen ist nun auch in den Freibädern der Region angesagt. Bei 30 Grad ist der Sprung ins kühle Nass die beste Erfrischung. Oder fast die beste, denn am Wochenende war Eis sehr gefragt. Viele Zeitzer, aber auch Besucher gönnten sich am Neumarkt diese Erfrischung. Und nicht nur Thomas und Kerstin Rothe aus Ossig entschieden sich für den Klassiker Erdbeere und Vanille. Und mancher nahm sich denn doch die Zeit und die Muße für einen Sommereisbecher – wann, wenn nicht jetzt?

Gemütlich unterm Sonnenschirm entspannen – so mögen (nicht nur) Katzen den Sommer. Foto: A. Andräs

Zwei regelmäßige Zeitz-Besucher erzählten, dass die Stadt im Sommer immer noch schöner sei. Die Farben leuchten und Weiße Elster und Mühlgraben offerierten auf einmal so viele lauschige Plätzchen, dass es fast schon Urlaubsstimmung sei, hierher zu kommen. Sie waren übrigens mit den Rädern – auch das gehört zum Sommer – und den beiden Hunden unterwegs. Die hatten Spaß am Laufen. Während Katzen denn doch lieber faulenzen...