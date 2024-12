Gatersleben/MZ - Der Glühwein dampft in der winterlichen Kälte, Mandarinenhäppchen und Kuchen in etlichen Formen und Farben stehen bereit: Die Weihnachtslesung der Gaterslebener Bibliothek kann beginnen. „Es ist die dritte Kinderveranstaltung in diesem Jahr“, freut sich Martina Ruppert, die Leiterin der Gaterslebener Bibliothek, am Freitagabend und erinnert sich noch gut an die Märchen- und die Insektenveranstaltung, die den Kindern in den vergangenen Monaten Freude bereitet hatten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.