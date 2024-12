Aschersleben/MZ/kb - Die Bauarbeiten am Ersatzneubau des Fielmann-Gebäudes in der Taubenstraße in Aschersleben sind abgeschlossen, die Baustelle ist zurückgebaut. Massive Kritik gibt es nun an der Art der Pflasterung vor dem Gebäude. Hier ist zum Ärger der Passanten Betonsteinpflaster anstelle des ansonsten in der Fußgängerzone verbauten Altstadtpflasters verwendet worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.