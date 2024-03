„Nachsitzen“ muss der SC Seeland am Ostermontag. Dann hofft der Tabellenführer beim Punktspiel der Salzlandliga, dass ihm keine Eier mehr ins Nest gelegt werden.

SC Seeland will sich Ostermontag gegen Egeln mit drei Punkten beschenken

Abwehrspieler Lars Hampe (links) und der SC Seeland erwarten am Ostermontag Germania Egeln zum Punktspiel.

Seeland/MZ - Der Tabellenführer der Salzlandliga hat sich mit zwei Trainingseinheiten in dieser Woche sorgfältig auf das Nachholspiel am Ostermontag gegen den Egelner SV Germania vorbereitet: Die Mannschaft des SC Seeland möchte mit einem Dreier auf der eigenen Sportanlage in Nachterstedt den Vorsprung auf den Tabellenzweiten FSV Drohndorf-Mehringen auf vier Punkte vergrößern.