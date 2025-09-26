Nach dem Ausbau des R1 im Salzlandkreis blieb ein 776 Meter langes Teilstück bei Neu Königsaue bislang in katastrophalem Zustand. Wird die Lücke bis Ende des kommenden Jahres geschlossen sein?

Radwegplanung beginnt: Wird die Lücke des R1 bei Neu Königsaue bis Ende 2026 geschlossen?

Auf 350 Metern Länge ist der R1 nur noch ein Trampelpfad und nach Niederschlägen kaum noch befahrbar. Radfahrer müssen auf die Landesstraße.

Neu Königsaue/MZ - Für den 776 Meter langen noch nicht ausgebauten Abschnitt des Radfernwanderweges R1 zwischen Neu Königsaue und Schneidlingen ist eine Lösung in Sicht. Die Planung beginnt jetzt, hat Ralf Klar, Ortsbürgermeister von Neu Königsaue, nach einem Vororttermin mit Verantwortlichen erfahren.