Welche Nachrichten es beim Neujahrsspaziergang im Ascherslebener Zoo gibt und warum der Zoochef nicht mehr dabei ist.

Neujahrspaziergang im Ascherslebener Zoo: Alles wie immer, nur ohne den Chef

Die Kunekune-Schweine toben beim Neujahrsspaziergang ausgelassen durch den Schnee.

Aschersleben/MZ - „The same procedure as every year“, lacht Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab), als er die Gäste des alljährlichen Neujahrsspazierganges durch den Zoo begrüßt. „Heute bei bestem Winterwetter, nicht nur der Zoo, auch die Stadt ist weiß bezuckert.“