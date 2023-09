Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Aschersleben ist nicht nur die älteste Stadt Sachsen-Anhalts mit ganz viel Historie, mit Museen, einer begehbaren Freimaurerloge oder der Frecklebener Burg. Nein, hier weiß man auch zu genießen. In jedem Sommer öffnen in der Stadt ein gemütlicher Biergarten direkt an der Herrenbreite und die Weinterrassen an der Eine. Mit Longdrinks, frisch gezapftem Bier und Wein können hier die lauen Abende im Stadtpark genossen werden.