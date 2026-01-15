Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) besucht die Berufsbildenden Schulen Wema in Aschersleben. Wo die Landesregierung der Schule Wege ebnen könnte.

Minister von Wema Aschersleben beeindruckt: Durch gute Ausbildung junge Leute in der Region halten

Jan Riedel (li.) und Markus Bauer im Gespräch mit Auszubildenden in der Lehrküche der Berufsbildenden Schulen Wema in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Eigentlich sollte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch im Rahmen seiner Schultour Station am Standort der Berufsbildenden Schulen Wema in Aschersleben machen. Doch der angekündigte Wechsel an der Landesspitze verändert seinen Terminkalender: Haseloff bereitet seinen Rückzug vor, und Bildungsminister Jan Riedel (CDU) übernimmt kurzfristig den Termin. „Er hat mich gefragt – und Schule ist ja mein Thema, deshalb bin ich heute hier“, sagt der Minister.